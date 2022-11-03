Пенсионерка присвоила себе забытый кошелек на Киевском вокзале

Фото: МВД

В отдел МВД России на станции Москва–Киевская поступило заявление от мужчины, который попросил найти его кошелек. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Пропажу кошелька мужчина обнаружил после покупки билетов на электричку. Общая сумма ущерба составила 7000 рублей. Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье «Кража». С помощью камер видеонаблюдения установили подозреваемую в совершении данного преступления.

На записях видно, как женщина забирает забытый возле касс пригородных поездов чужой кошелек. Вскоре москвичку 1957 года рождения доставили в отделение, где она призналась в содеянном. Похищенные деньги женщина успела потратить.

Женщину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

До этого сообщалось, что мужчина украл у одного из покупателей столичного магазина борсетку, оставленную на кассе самообслуживания. Полковник внутренней службы Владимир Васенин рассказал «Вечерней Москве», что инцидент произошел в одном из супермаркетов на Можайском шоссе.