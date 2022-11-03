Юрист Кваша разъяснил, какое наказание ждет владельца дельфинов, выброшенных в море

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Владелец дельфинария в Севастополе выбросил четырех дельфинов в море. В отношении него возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. В свою очередь сам владелец севастопольского дельфинария Владимир Калниболотский заявил, что у него не осталось средств на содержание млекопитающих. Юрист Дмитрий Кваша рассказал «Вечерней Москве», какое наказание грозит недобросовестному хозяину морских млекопитающих.

По его словам, будет сложно доказать, что владелец дельфинов применил к ним жестокое обращение.

— В данной ситуации маловероятно, что уголовное дело доведут до логического завершения. По статье о жестоком обращении с животными обязательной составляющей должен быть факт того, что дельфинам нанесено физическое увечье по корыстным убеждениям или из-за хулиганских мотивов. Владелец не применял к животным физическое насилие. Дельфинов выпустили в их естественную среду обитания. Безусловно, морские обитатели были к этому не подготовлены, но это остается на усмотрение экспертизы. Она должна доказать, что животные не могут жить в новой среде, — уверен Кваша.

Юрист отметил, что максимальным наказанием для владельца дельфинов будет административный штраф.

— Владелец не получит ни штраф, ни реальный срок заключения. Однако из-за резонансности дела может прийти приказ сверху, и владелец дельфинов отделается штрафом, — считает эксперт.

Стало известно, что дельфинов, которых выбросили в море в районе Севастополя, может принять столичный «Москвариум». По словам сотрудников, московский океанариум примет животных при условии, что их состояние будет удовлетворительным для транспортировки, но только если это действительно будет необходимо. Более того,«Москвариум» готов отправить при необходимости своих специалистов для помощи животным.