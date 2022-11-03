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Столтенберг: Настало время принять Финляндию и Швецию в НАТО

Евгений Белоусов
В мире
Столтенберг: Настало время принять Финляндию и Швецию в НАТО
Фото: flickr/nato

Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО, поэтому пришло время принять их в альянс. Такое заявление сделал в четверг, 3 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

— Я буду обсуждать этот вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом завтра. Это особенно важно в нынешних условиях, чтобы послать верный сигнал России, чтобы не допустить никаких ошибок в расчетах, — заявил он.

Однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, с которым встретился генсек альянса, заявил, что Турция не считает выполненными ее требования к обеим странам, передает ТАСС.

В сентябре сообщалось, что посол Соединенных Штатов в Хельсинки Дуглас Хики спрогнозировал вхождение Швеции и Финляндии в состав НАТО до конца этого года.

В августе политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вхождение Финляндии и Швеции в западный военно-политический блок чревато большими экономическими проблемами и колоссальными финансовыми расходами.

Финляндия Швеция Йенс Столтенберг НАТО
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