Посол США рассказал, когда Финляндию и Швецию могут принять в НАТО

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Посол Соединенных Штатов в Хельсинки Дуглас Хики считает, что Финляндию и Швецию могут принять в НАТО до конца этого года. Об этом рассказало издание Politico в пятницу, 23 сентября.

Как уточняется, только трем странам из 30 заявленных еще предстоит ратифицировать присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, а именно Венгрии, Турции и Словакии.

Однако Politico пишет, что руководство Венгрии и Турции может подождать до следующего года, чтобы принять окончательное решение.

После разговора со своим венгерским коллегой Хики сделал вывод, что Будапешт проголосует положительно на предстоящей процедуре. В свою очередь Эрдоган, по мнению посла США, не захочет оставаться в одиночестве.

В августе политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО чревато большими экономическими проблемами и колоссальными финансовыми расходами.

Он отметил, что армия Швеции деградировала и Штатам придется ее «восстанавливать, укреплять ее и создавать заново». А Финляндия в случае присоединения к военно-политическому блоку лишится большого российского рынка и денежных потоков из России.