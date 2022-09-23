Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Посол США рассказал, когда Финляндию и Швецию могут принять в НАТО

Евгений Жуков
В мире
Посол США рассказал, когда Финляндию и Швецию могут принять в НАТО
Фото: shutterstock

Посол Соединенных Штатов в Хельсинки Дуглас Хики считает, что Финляндию и Швецию могут принять в НАТО до конца этого года. Об этом рассказало издание Politico в пятницу, 23 сентября.

Как уточняется, только трем странам из 30 заявленных еще предстоит ратифицировать присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, а именно Венгрии, Турции и Словакии.

Однако Politico пишет, что руководство Венгрии и Турции может подождать до следующего года, чтобы принять окончательное решение.

После разговора со своим венгерским коллегой Хики сделал вывод, что Будапешт проголосует положительно на предстоящей процедуре. В свою очередь Эрдоган, по мнению посла США, не захочет оставаться в одиночестве.

В августе политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО чревато большими экономическими проблемами и колоссальными финансовыми расходами.

Он отметил, что армия Швеции деградировала и Штатам придется ее «восстанавливать, укреплять ее и создавать заново». А Финляндия в случае присоединения к военно-политическому блоку лишится большого российского рынка и денежных потоков из России.

Финляндия Швеция США НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте