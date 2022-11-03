Келин: Россия предоставила доказательства причастности Британии к атаке на Севастополь

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Российская Федерация передала послу Великобритании Деборе Броннерт необходимые материалы и доказательства причастности английской стороны к террористической атаке на базу Черноморского флота в Севастополе. Об этом в четверг, 3 ноября, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала Sky News.

Келин также подчеркнул, что в ближайшее время все соответствующие документы будут опубликованы, «может быть, сегодня, может быть, завтра».

— Мы знаем, что это произошло, и это опасно. Это должно служить предупреждением, что Великобритания слишком глубоко вовлечена в этот конфликт, это означает, что ситуация становится все более опасной, — заявил посол.

До этого Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило о передаче спецслужбами Великобритании беспилотных подводных аппаратов Украине.

Также сообщалось, что МИД РФ выразил решительный протест послу Великобритании Деборе Броннерт из-за предполагаемого участия Лондона в атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе дронами со стороны Вооруженных сил Украины 29 октября.