Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Келин: Россия предоставила доказательства причастности Британии к атаке на Севастополь

Евгений Жуков
В мире
Келин: Россия предоставила доказательства причастности Британии к атаке на Севастополь
Фото: rusemb.org.uk

Российская Федерация передала послу Великобритании Деборе Броннерт необходимые материалы и доказательства причастности английской стороны к террористической атаке на базу Черноморского флота в Севастополе. Об этом в четверг, 3 ноября, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала Sky News.

Келин также подчеркнул, что в ближайшее время все соответствующие документы будут опубликованы, «может быть, сегодня, может быть, завтра».

— Мы знаем, что это произошло, и это опасно. Это должно служить предупреждением, что Великобритания слишком глубоко вовлечена в этот конфликт, это означает, что ситуация становится все более опасной, — заявил посол.

До этого Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило о передаче спецслужбами Великобритании беспилотных подводных аппаратов Украине.

Также сообщалось, что МИД РФ выразил решительный протест послу Великобритании Деборе Броннерт из-за предполагаемого участия Лондона в атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе дронами со стороны Вооруженных сил Украины 29 октября.

послы Россия Великобритания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бачили очи, шо поставляли: как в Финляндию попало оружие с Украины

Все мнения
О проекте