Вице-спикер Совфеда Косачев прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: Пресс-служба Совфеда

Североатлантический альянс считает себя вправе говорить от имени всех членов, даже когда их позиции сильно расходятся, что может привести к взрывоопасной ситуации в НАТО. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев, комментируя ситуацию со вступлением Финляндии и Швеции в блок.

— Вот два сообщения рядом. Первое: Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО, поэтому пришло время принять их в альянс, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Второе: Турция не считает, что Швеция и Финляндия выполнили условия достигнутых договоренностей для их вступления в НАТО, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. НАТО считает себя вправе говорить от имени своих членов, даже когда их позиции расходятся диаметрально. Но НАТО надо переехать одну позицию в пользу другой, ибо это диктуют интересы альянса, — написал он в Telegram-канале.

Политик задался вопросом: «Все ли в порядке в головах натовских бюрократов?» Косачев напомнил, что НАТО провозглашает себя «сообществом демократий» и посоветовал альянсу начинать с себя, со своих слов и действий.

— Ведь иначе — остро пахнет серой. И в смысле отвратительного запаха, и в смысле взрывоопасности политики НАТО теперь уже не только вовне, но и внутри, — заявил вице-спикер Совфеда.

В августе политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вхождение Финляндии и Швеции в западный военно-политический блок чревато большими экономическими проблемами и колоссальными финансовыми расходами.