Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вице-спикер Совфеда Косачев прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Юлия Курганова
В мире
Вице-спикер Совфеда Косачев прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Фото: Пресс-служба Совфеда

Североатлантический альянс считает себя вправе говорить от имени всех членов, даже когда их позиции сильно расходятся, что может привести к взрывоопасной ситуации в НАТО. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев, комментируя ситуацию со вступлением Финляндии и Швеции в блок.

— Вот два сообщения рядом. Первое: Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО, поэтому пришло время принять их в альянс, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Второе: Турция не считает, что Швеция и Финляндия выполнили условия достигнутых договоренностей для их вступления в НАТО, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. НАТО считает себя вправе говорить от имени своих членов, даже когда их позиции расходятся диаметрально. Но НАТО надо переехать одну позицию в пользу другой, ибо это диктуют интересы альянса, — написал он в Telegram-канале.

Политик задался вопросом: «Все ли в порядке в головах натовских бюрократов?» Косачев напомнил, что НАТО провозглашает себя «сообществом демократий» и посоветовал альянсу начинать с себя, со своих слов и действий.

— Ведь иначе — остро пахнет серой. И в смысле отвратительного запаха, и в смысле взрывоопасности политики НАТО теперь уже не только вовне, но и внутри, — заявил вице-спикер Совфеда.

В августе политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вхождение Финляндии и Швеции в западный военно-политический блок чревато большими экономическими проблемами и колоссальными финансовыми расходами.

Финляндия Швеция Константин Косачев Совет Федерации Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бачили очи, шо поставляли: как в Финляндию попало оружие с Украины

Все мнения
О проекте