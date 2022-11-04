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Двух мертвых дельфинов обнаружили в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД в пятницу, 4 ноября.

— В полицию города поступило сообщение об обнаружении двух мертвых дельфинов. Следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району выдвинулась на место происшествия с целью установления принадлежности обнаруженных трупов дельфинов к дельфинарию Flipper, — говорится в сообщении.

При этом в Севприроднадзоре вскоре уточнили, что два мертвых дельфина, которых нашли в бухте в Севастополе, не были животными из дельфинария, выброшенными в море, передает Telegram-канал РИА Новости.

До этого сообщалось, что владелец дельфинария в Севастополе выбросил четырех дельфинов в море. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

Владелец дельфинария Владимир Калниболотский заявил, что у него не осталось средств на содержание млекопитающих.

Юрист Дмитрий Кваша рассказал «Вечерней Москве», какое наказание грозит недобросовестному хозяину дельфинов.