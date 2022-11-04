Электропоезда Ленинградского направления от станции Москва ввели в график

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Пригородные пассажирские электропоезда от станции Москва начали отправлять согласно графику движения. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Электропоезда Ленинградского направления от станции Москва отправляют согласно графику движения, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что в связи с технической неисправностью на станции Крюково Ленинградского направления ОЖД отменили пригородные пассажирские электропоезда № 6339 сообщением Крюково — Москва и № 6352 сообщением Москва — Крюково.

В период с 4 по 5 ноября будет изменено движение поездов на Ярославском направлении МЖД. Ограничения связаны с подготовкой инфраструктуры к запуску МЦД-3. Так, с 16:00 до 18:00 4 ноября поезда, следующие до Ярославского вокзала, будут двигаться с интервалами в 40 минут.