Пригородные электропоезда двух маршрутов отменили на станции Крюково Ленинградского направления ОЖД

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Россия, Ленинградское направление, станция Крюково Карта всех событий

На станции Крюково Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) отменили пригородные пассажирские электропоезда № 6339. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В связи с технической неисправностью на станции Крюково Ленинградского направления ОЖД отменены пригородные пассажирские электропоезда № 6339 сообщением Крюково — Москва и № 6352 сообщением Москва — Крюково, — говорится в сообщении.

Получить актуальную информацию о движении поездов москвичи могут на официальном сайте ОАО «РЖД» и по телефону центра поддержки клиентов компании, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что в связи с неисправностью светофора на станции Крюково поезда на Ленинградском направлении ОЖД задерживаются.

Пассажиры электричек 6000-й нумерации могут воспользоваться проездом от станции Крюково в скоростных поездах 7000-й нумерации без дополнительной оплаты.