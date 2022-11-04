Титов: Недостроенный аквапарк перепрофилируют в центр соцобслуживания за счет городского бюджета

Фото: duma.mos.ru

Россия, Москва, Зеленоградский административный округ Карта всех событий

Многолетний долгострой в ЗелАО перепрофилируют: на его базе построят здание центра социального обслуживания населения. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Андрей Титов.

— Для нас, зеленоградцев, особое значение имеет проект, который решит вопрос нашего долгостроя — аквапарка, работы на котором застопорились более 10 лет назад. Перепрофилировать его в центр социального обслуживания — это хорошее решение застарелой проблемы, — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что средства на это выделены в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. При этом в настоящее время ведутся подготовительные работы к проектированию и строительству.

Новый центр станет местом, где объединят социальные услуги и активности, отметил депутат. В качестве примера последних он привел занятия для детей и кружки «Московского долголетия».

Адресная инвестиционная программа города — большой комплекс расходов, но все они важны для жителей. Включение в нее объектов в ЗелАО позволит вывести соцобслуживание, общественную, культурную жизнь на новый уровень, цитирует Титова агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что строительство нового ФОК в Зябликове будет завершено за счет средств городского бюджета.

Возведение объекта закреплено в Адресной инвестиционной программе Москвы. При этом работы на площадке планируется завершить в 2024 году.