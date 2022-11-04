Эксперты: Принятый бюджет позволит Москве продолжить реализацию социальных проектов

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Принятый Мосгордумой бюджет столицы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов позволит продолжить реализацию социальных проектов. Такое мнение выразили опрошенные эксперты.

— В 2023 году продолжится реализация популярной у москвичей старшего возраста программы «Московское долголетие». На эти цели предусмотрено 3,9 миллиарда рублей, которые будут направлены на развитие и реализацию проекта, чтобы для любого представителя старшего поколения занятия проекта «Московское долголетие» продолжали оставаться абсолютно бесплатными и доступными в каждом районе столицы, — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

По его словам, с начала реализации проекта занятия посетили почти 450 тысяч москвичей, а сейчас в нем участвуют около 205 тысяч человек.

Председатель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович добавила, что выделенные средства направляются на новые социальные проекты, в частности, для семей с детьми. Так, уже не первый год реализуется проект для семей с новорожденным ребенком «Наше сокровище», а также право бесплатного проезда на общественном и пригородном транспорте обоим родителям многодетных семей.

В свою очередь директор школы № 1575 Ирина Боброва отметила, что каждый год столица выделяет большие средства на покупку современного оборудования, а также на поддержку талантливых учеников и учителей, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что Мосгордума приняла городской бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в трех чтениях. Сохранены все приоритетные направления последних лет: бюджет остается социальным, программным и инвестиционным.

Указано, что 54 процента бюджета в 2023 году направят на финансирование социальных программ, среди которых здравоохранение, социальная поддержка, образование, физическая культура и спорт, а также культура.