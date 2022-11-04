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Дептранс: Остановка поездов на станции Новохохловская МЦД-2 возобновлена

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Дептранс: Остановка поездов на станции Новохохловская МЦД-2 возобновлена
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Новохохловская Карта всех событий

Остановка поездов на станции Новохохловская МЦД-2 и Курского направления возобновлена. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 4 ноября.

— Пожарные завершили работу, станция работает в штатном режиме, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что на станции МЦД-2 Новохохловская удалось ликвидировать возгорание. В результате инцидента никто не пострадал.

На втором этаже станции загорелся электрический щит. Площадь возгорания составляла восемь квадратных метров. Из-за инцидента пассажиров эвакуировали, станция была временно закрыта на вход и выход.

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