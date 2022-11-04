Кинологи рассказали, как защитить лапы собаки зимой

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Зимой лапы собаки нуждаются в дополнительной защите: подушечки чувствительны не только ко льду и снегу, но и к реагентам, которые встречаются на дорогах городов.

Большая часть владельцев собак при этом отказывается от специальной обуви. Опытные кинологи рекомендуют использовать в качестве защиты простое и давно проверенное средство — вазелин.

Он выступает в качестве барьерной защиты между подушечками лап собаки и промерзшей землей. Тонкий слой мази предотвращает попадание снега, реагентов и соли между пальцами, передает издание «Профиль».

Помимо этого, вазелин обеспечивает увлажнение подушечек лап, что также важно зимой. Наносить мазь нужно тонким слоем, а после прогулки — смыть. Наконец, нужно следить за тем, чтобы собака не облизывала себе лапы.

Также глава Российской кинологической ассоциации Владимир Голубев посоветовал давать собакам тыкву. В ней содержится необходимая для организма животных клетчатка, которая и оказывает положительное влияние на работу ЖКТ. Эксперт уточнил, что включать овощ в рацион домашнего питомца можно уже с четырехмесячного возраста, передает Nation news.

Некоторых внушительно выглядящих собак люди считают потенциально опасными. Однако во многом все зависит от того, как воспитывалось конкретное животное. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.