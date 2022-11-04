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Путин поздравил россиян с Днем народного единства

Елена Самойлова
Общество
Путин поздравил россиян с Днем народного единства
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства в пятницу, 4 ноября.

Выступая на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ, глава государства отметил, что этот праздник знаменует любовь к Родине.

— Ваше святейшество, уважаемые представители религиозных организаций России, мы встречаемся в День народного единства, поздравляю вас и всех граждан нашей страны, нашей России с этим праздником, который знаменует нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней, — приводит слова Путина РИА Новости.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства. Глава города подчеркнул, что Россия вновь проходит через испытания и сражается за свой суверенитет.

В честь праздника в Москве запланировано большое количество мероприятий, посвященных русской культуре и искусству, традициям народов России, истории и общему наследию страны.

Например, с 5 по 7 ноября на Красной площади будет работать интерактивный музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы.

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