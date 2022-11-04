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Путин подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе

Елена Самойлова
Политика
Путин подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, продлевающий предельный возраст срока гражданской службы для руководителей из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчиненных правительству РФ. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 4 ноября.

Как уточняется, возрастную планку повысили с 65 до 70 лет.

Предполагается, что принятая норма позволит продлить срок гражданской службы руководителям, которые обладают достаточным опытом и достигли наилучших показателей результативности в своей работе.

До этого глава государства подписал закон, по которому добровольцы получают статус военнослужащих.

Еще один закон, подписанный Путиным 4 ноября, позволяет призывать граждан с неснятой судимостью в рамках мобилизации.

Также президент заявил, что число добровольцев, которые хотят пополнить ряды армии, не сокращается, а число мобилизованных достигло 318 тысяч человек. По его словам, среди них 49 тысяч человек уже отправились в войска и выполняют боевые задачи. Остальные на данный момент проходят подготовку.

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