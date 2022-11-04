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Флаг России в виде коллажа разместили на станциях «Курская» и «Маяковская» московского метро

Елена Самойлова
Город
Флаг России в виде коллажа разместили на станциях «Курская» и «Маяковская» московского метро
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, метро Курская Карта всех событий

Коллажи из фотографий сотрудников столичного метрополитена появились на станциях «Курская» и «Маяковская» в честь Дня народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена в пятницу, 4 ноября.

Как отмечается, коллаж состоит из сотен снимков работников метро, он выполнен в цветах государственного флага России и по форме напоминает границы страны. Посмотреть на него можно на станциях «Курская» и «Маяковская», говорится в сообщении.

Также в подземке проводятся и другие праздничные мероприятия. Например, в аванзале на «Курской» появилась инсталляция из билетов «Единый» в виде российского триколора.

Кроме того, пассажиры могут получить ленты с российским триколором на стойках «Живое общение» на станциях «Александровский сад», «Курская» (Кольцевая линия) и «Павелецкая» (Замоскворецкая линия).

В честь праздника в Москве запланировано большое количество мероприятий, посвященных русской культуре и искусству, традициям народов России, истории и общему наследию страны.

Так, с 5 по 7 ноября на Красной площади будет работать интерактивный музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы.

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