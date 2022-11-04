Власти Херсона объявили круглосуточный комендантский час

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Комендантский час в Херсоне теперь будет круглосуточным. Об этом сообщил заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов в пятницу, 4 ноября.

— В городе Херсоне объявлен комендантский час, который будет длиться 24 часа — круглосуточно. Только лишь для того, чтобы мы могли отстоять наш город, — сказал Стремоусов в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее Стремоусов заявил, что никто не будет сдавать территорию Херсонской области. Он подчеркнул, что попытки наступления на область обернутся для ВСУ полным поражением.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что жителей Херсона необходимо вывезти из зоны боевых действий. Он также отметил действия волонтеров, которые помогают мирным жителям выбраться из опасных зон.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», чем обернется для ВСУ новая попытка прорыва в направлении Херсона.

Численное превосходство, считает эксперт, может сыграть с ВСУ злую шутку. Наступление на Херсон обернется для них катастрофой.