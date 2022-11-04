Пентагон передаст Украине 45 советских танков Т-72

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Соединенные Штаты Америки выделят очередной пакет военной помощи Украине, объем которого составил 400 миллионов долларов. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря американского минобороны Сабрина Сингх в пятницу, 4 ноября.

В частности, новый пакет помощи предполагает передачу Киеву 45 советских танков Т-72 из Чехии.

По словам Сингх, помощь предоставляется в рамках инициативы по содействию безопасности Украины. Она добавила, что министерство заключит соответствующие контракты с производителями. Как уточняется, раньше различная техника и средства поставлялись Киеву напрямую из запасов Пентагона.

Также США проспонсируют обновление систем ПВО Hawk для их включения в будущие пакеты помощи Украине, передает ТАСС.

Накануне Италия заморозила отправку шестого пакета военной помощи Украине. Кроме того, как указывают местные СМИ, Рим еще не довел до конца четвертый и пятый пакеты.

В конце октября лидер правящей партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони сказал, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы сесть за стол переговоров, если бы Запад перестал поставлять оружие киевскому режиму.