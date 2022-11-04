Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин разрешил «Нефтесервисным технологиям» приобрести активы Baker Hughes в РФ

Елена Самойлова
Экономика
Путин разрешил «Нефтесервисным технологиям» приобрести активы Baker Hughes в РФ
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин разрешил ООО «Нефтесервисные технологии» приобрести российские активы американской компании Baker Hughes. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 4 ноября.

Согласно тексту, компания может выкупить 100 процентов акций «Бейкер Хьюз», принадлежащей Baker Hughes Russia Holdings, а также 100 процентов акций компаний «Ойлпамп сервис», «Би Джей Самотлор сервисиз восток», «Джей-Оу-Эй восток», «Оренбургнефтегеофизика», «Энергоинновации».

«Нефтесервисные технологии» получило право на покупку доли в размере 99,9 процента в «Бейкер Хьюз сервисез рус», принадлежащем Baker Hughes Energy International, а также доли 0,1 процента, которая принадлежит Baker Hughes Energy Europe.

Кроме того, компания выкупит долю 99 процентов в ООО «Тюменский завод нефтепромыслового оборудования», принадлежащем Baker Hughes Nederland Holdings, и долю размером один процент в этом предприятии, которой владеет Baker Hughes RUCAS, передает ТАСС.

7 октября Путин поручил правительству создать российского оператора проекта «Сахалин-1» и передать ему все права и обязанности действующего оператора — американской компании Exxon Neftegas Limited.

Кабмин в ответ на указ главы государства назначил новым управляющим оператором дочернюю компанию Роснефти — «Сахалинморнефтегаз-Шельф», а затем ООО «Сахалин-1» было зарегистрировано в Южно-Сахалинске. После этого американская ExxonMobil полностью ушла из РФ.

Инвестиции Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте