Путин разрешил «Нефтесервисным технологиям» приобрести активы Baker Hughes в РФ

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин разрешил ООО «Нефтесервисные технологии» приобрести российские активы американской компании Baker Hughes. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 4 ноября.

Согласно тексту, компания может выкупить 100 процентов акций «Бейкер Хьюз», принадлежащей Baker Hughes Russia Holdings, а также 100 процентов акций компаний «Ойлпамп сервис», «Би Джей Самотлор сервисиз восток», «Джей-Оу-Эй восток», «Оренбургнефтегеофизика», «Энергоинновации».

«Нефтесервисные технологии» получило право на покупку доли в размере 99,9 процента в «Бейкер Хьюз сервисез рус», принадлежащем Baker Hughes Energy International, а также доли 0,1 процента, которая принадлежит Baker Hughes Energy Europe.

Кроме того, компания выкупит долю 99 процентов в ООО «Тюменский завод нефтепромыслового оборудования», принадлежащем Baker Hughes Nederland Holdings, и долю размером один процент в этом предприятии, которой владеет Baker Hughes RUCAS, передает ТАСС.

7 октября Путин поручил правительству создать российского оператора проекта «Сахалин-1» и передать ему все права и обязанности действующего оператора — американской компании Exxon Neftegas Limited.

Кабмин в ответ на указ главы государства назначил новым управляющим оператором дочернюю компанию Роснефти — «Сахалинморнефтегаз-Шельф», а затем ООО «Сахалин-1» было зарегистрировано в Южно-Сахалинске. После этого американская ExxonMobil полностью ушла из РФ.