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Grayzone: Украина и британская разведка создают партизанскую армию для ударов по Крыму

Елена Самойлова
В мире
Grayzone: Украина и британская разведка создают партизанскую армию для ударов по Крыму
Фото: Unsplash

Служба безопасности Украины (СБУ) подписала соглашение с разведчиками из Великобритании по поводу создания партизанской террористической армии для ударов по Крыму. Об этом сообщили на портале The Grayzone в пятницу, 4 ноября.

Издание ссылается на секретные документы и фрагменты переписки, где содержится детальная информация о том, как сотрудники британской военной разведки подписали соглашение с отделением СБУ в Одессе. Документ предполагает создание партизанской террористической армии Украины с последующим обучением.

В сообщении отмечается, что задачами боевиков являются разведка и диверсионные операции в Крыму по поручению украинского руководства.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Запад оказывает влияние на украинцев, навязывая им сомнительные идеи и пытаясь таким образом поспособствовать распаду РФ.

При этом в США предупредили украинские власти, что предполагаемое нападение на Крым обернется серьезными последствиями для Киева и станет катастрофическим провалом режима Зеленского.

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