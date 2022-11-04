Власти Севастополя сообщили, что выброшенных в море дельфинов пока не нашли

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По итогам вторых суток поиска не удалось отыскать дрессированных дельфинов в Севастополе, мероприятия продолжатся в субботу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в пятницу, 4 ноября.

— Завершился второй день поисков дельфинов. С утра было патрулирование с берега, а с обеда наши специалисты продолжили обследовать бухты города. Встретили десятки разных дельфинов, но на свисток дрессировщицы никто из них не отозвался, — написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев добавил, что специалисты продолжат поиск дельфинов на следующий день, в субботу.

Ранее в этот день стало известно, что в Севастополе обнаружили двух мертвых дельфинов. Отмечается, они не были животными из дельфинария.

До этого сообщалось, что владелец дельфинария в Севастополе выбросил четырех дельфинов в море. Владелец дельфинария Владимир Калниболотский заявил, что у него не осталось средств на содержание млекопитающих. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

Юрист Дмитрий Кваша рассказал «Вечерней Москве», какое наказание грозит недобросовестному хозяину дельфинов.