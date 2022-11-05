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Бастрыкину доложат о ходе расследования инцидента с дельфинами в Севастополе

Егор Провоторов
Происшествия
Бастрыкину доложат о ходе расследования инцидента с дельфинами в Севастополе
Фото: Unsplash

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил представить доклад относительно хода проверки по факту жестокого обращения с дельфинами в Севастопольском дельфинарии.

Об этом сообщается в пятницу, 4 ноября, на официальном канале надзорного ведомства в Telegram.

В среду, 2 ноября, очевидцы сняли видео, как неизвестные выбрасывали дельфинов в открытое море. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев после этого заявил, что их выбросил владелец учреждения — по его словам, четверо млекопитающих прожили в неволе более 10 лет.

Утром в четверг, 3 ноября, был организован поиск дельфинов в акватории. Владелец дельфинария Владимир Калниболотский заявил, что у него не осталось средств на содержание млекопитающих. Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

Юрист Дмитрий Кваша накануне рассказал «Вечерней Москве», какое наказание грозит недобросовестному хозяину млекопитающих.

Александр Бастрыкин Севастополь Дельфины
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