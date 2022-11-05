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Канье Уэст принял решение месяц не общаться с окружающими

Егор Провоторов
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Канье Уэст принял решение месяц не общаться с окружающими
Фото: shutterstock

Американский рэп-исполнитель и дизайнер Канье Уэст решил пройти процесс очищения и на месяц отказался от алкоголя, секса и разговоров с окружающими. По его словам, в «30-дневную очистку» также войдет отказ от фильмов для взрослых.

— В Боге мы славим. Аминь. Мой Твиттер все еще огонь, — написал музыкант на своей странице в одной из социальных сетей.

По информации телеканала РЕН, подобное решение артист принял после череды недавних скандалов, которые были связаны с его высказываниями о евреях, смерти Джорджа Флойда и белых мужчинах с традиционной сексуальной ориентацией.

В конце октября Канье Уэст назвал положение белых гетеросексуальных мужчин в Соединенных Штатах Америки уязвимым. Рэпер заявил, что в «эпоху осуждения расизма и гомофобии» больше всего страдают белые гетеросексуальные мужчины, так как на них оказывается наибольшее давление. По его словам, мужчинам практически запрещено выражать собственное мнение.

4 октября Канье Уэст стал участником скандала, появившись на Парижской неделе моды в футболке с надписью White Lives Matter, что означает «Жизни белых имеют значение». Данный лозунг стал популярен в среде белых националистов, пропагандирующих превосходство белой расы.

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