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Бундестаг призвал Меркель жить экономнее

Егор Провоторов
В мире
Бундестаг призвал Меркель жить экономнее
Фото: bundeskanzlerin.de

Правительство ФРГ напомнило экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель, что она ограничена в привилегиях, и попросило ее быть экономнее. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на доклад министерства финансов страны.

В документе говорится, что офис Меркель не должен быть «статусным», поскольку он нужен для «выполнения должностных обязанностей». Кроме того, исключается использование его в личных целях и для получения дополнительного дохода.

Также сообщается, что командировочные расходы бывшего канцлера должны возмещаться только в том случае, если она отправилась в поездку от имени и в интересах Германии.

В бундестаге подвергли критике роскошное содержание офиса бывшего председателя правительства ФРГ с восемью сотрудниками. Меркель напомнили, что ей нужно следить за своими расходами и призвали сократить штат в соответствии с требованиями, пишет телеканал РЕН.

В начале октября Ангела Меркель заявила, что мировому сообществу стоит серьезно относиться к словам президента России Владимира Путина, что позволит сохранить пространство для дальнейшего маневра.

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