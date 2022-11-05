Маск заявил, что Twitter может стать одной из самых дорогих компаний в мире

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Американский предприниматель Илон Маск считает, что недавно приобретенная им компания Twitter может стать одной из самых дорогих в мире. Об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно предоставленной информации, новый руководитель начал сокращать количество сотрудников в своей компании.

Напомним, что сделка по покупке компании Twitter Илоном Маском завершилась 28 октября. Предыдущее руководство в лице генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сегала уже покинуло штаб-квартиру в Сан-Франциско.

За время своего руководства предприниматель успел сделать несколько заявлений. Так, Маск считает, что Twitter столкнулся с масштабным падением выручки из-за давления, которое оказывают активисты-общественники на рекламодателей.

Накануне газета The New York Times сообщила, что Илон Маск планирует ввести платные личные сообщения в Twitter. Так, пользователи смогут отправлять личные сообщения знаменитостям за дополнительную плату, которая может составлять несколько долларов. Точная сумма пока не определена, при этом Twitter будет получать определенную долю от транзакции.