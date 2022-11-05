Применивший ракетницу посетитель ночного клуба в Костроме объявлен в розыск

Фото: МЧС России по Костромской области

Посетитель ночного клуба «Полигон» в Костроме, который запустил ракетницу, ставшую причиной пожара, объявлен в розыск. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Человек, запустивший ракетницу в ночном клубе, объявлен в розыск, — сказал собеседник агентства.

При этом источник отметил, что после запуска ракетницы загорелись декоративные элементы на потолке. Как уточняется, это и вызвало пожар.

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Напомним, что ночью 5 ноября в здании развлекательного центра «Полигон» в Костроме произошел пожар. На место происшествия выехали 50 пожарных, а также 20 единиц спасательной техники. Из здания были эвакуированы 250 человек. Жертвами происшествия стали восемь человек.

Также 15 человек были эвакуированы из соседнего с клубом жилого дома.