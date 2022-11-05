Герой Соцтруда Левин: Мероприятия к годовщине парада 1941 года напомнят о героизме наших отцов и дедов

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. В 2022 году страна отмечает 81-ю годовщину прошедшего парада. Такое мероприятие напомнит всем о героизме предыдущих поколений. Об этом заявил председатель общественной организации «Трудовая доблесть Москва», Герой Социалистического Труда Алексей Левин.

— Мы благодарны организаторам всей выставки, посвященной обороне Москвы. Это наша история, и все мы должны ее знать, особенно подрастающее поколение. Сегодняшнее время должно быть при их участии, чтобы они держали страну на уровне нашей победы, — отметил он.

При этом Левин добавил, что такая инициатива позволит привлечь должное внимание общественности и станет важной частью торжеств ко Дню народного единства и годовщине парада 1941 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что в период с 5 по 7 ноября на Красной площади будет работать интерактивный музей в честь 81-й годовщины военного парада, состоявшегося 7 ноября 1941 года. Театрализованные представления пройдут в инсталляциях. Они будут идти ежедневно с 12:00, участие в представлениях примут более 150 артистов.

Помимо этого, 4 ноября в столице состоялся VI Фестиваль традиционного народного творчества «Народное сияние», прошедший в культурном центре «Внуково» в рамках акции «Ночь искусств». Также в семейно-образовательном центре «Городская ферма» на ВДНХ с 4 по 6 ноября подготовили программу «Дни регионов», где пройдут лекции о еде и кулинарные занятия.