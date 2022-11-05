Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Герой Соцтруда Левин: Мероприятия к годовщине парада 1941 года напомнят о героизме наших отцов и дедов

Араз Салехов
Город
Герой Соцтруда Левин: Мероприятия к годовщине парада 1941 года напомнят о героизме наших отцов и дедов
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. В 2022 году страна отмечает 81-ю годовщину прошедшего парада. Такое мероприятие напомнит всем о героизме предыдущих поколений. Об этом заявил председатель общественной организации «Трудовая доблесть Москва», Герой Социалистического Труда Алексей Левин.

— Мы благодарны организаторам всей выставки, посвященной обороне Москвы. Это наша история, и все мы должны ее знать, особенно подрастающее поколение. Сегодняшнее время должно быть при их участии, чтобы они держали страну на уровне нашей победы, — отметил он.

При этом Левин добавил, что такая инициатива позволит привлечь должное внимание общественности и станет важной частью торжеств ко Дню народного единства и годовщине парада 1941 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что в период с 5 по 7 ноября на Красной площади будет работать интерактивный музей в честь 81-й годовщины военного парада, состоявшегося 7 ноября 1941 года. Театрализованные представления пройдут в инсталляциях. Они будут идти ежедневно с 12:00, участие в представлениях примут более 150 артистов.

Помимо этого, 4 ноября в столице состоялся VI Фестиваль традиционного народного творчества «Народное сияние», прошедший в культурном центре «Внуково» в рамках акции «Ночь искусств». Также в семейно-образовательном центре «Городская ферма» на ВДНХ с 4 по 6 ноября подготовили программу «Дни регионов», где пройдут лекции о еде и кулинарные занятия.

Мероприятия Москва Парады
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте