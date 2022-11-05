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Приметы и советы

Опубликованы кадры с места пожара в кафе в Костроме

Араз Салехов
Происшествия
Опубликованы кадры с места пожара в кафе в Костроме
Фото: МЧС России по Костромской области

Опубликованы кадры с места пожара в кафе «Полигон» в Костроме, где погибли 15 человек. Об этом стало известно в субботу, 5 ноября.

На видеокадрах отчетливо видно, как сотрудники МЧС проводят работы по тушению пожара. Также можно обратить внимание на сильное задымление в самом здании.

Напомним, что ночью 5 ноября в здании кафе «Полигон» в Костроме произошел пожар. Губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал, что в результате ЧП также пострадали пять человек. По его словам, им была оказана необходимая медицинская помощь. При этом медики заявили, что госпитализация людям не требуется.

Видео: МЧС России

Подробности трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

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