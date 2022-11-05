«Меня всегда это забавляло»: Вера Брежнева рассказала о своей настоящей профессии

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Певица Вера Брежнева рассказала о своей настоящей профессии. По ее словам, в начале ноября у нее был профессиональный праздник. К слову, на Украине 4 ноября праздновали День железнодорожника. Артистка, учившаяся на экономическом факультете, объяснила в соцсетях эту необычную связь.

— С именем Вера (Верка) мне пророчили профессию либо проводницы, либо стрелочницы. Хотя я училась на экономическом факультете. Меня всегда это забавляло. И все потому, что училась в Днепропетровском государственном университете железнодорожного транспорта. Где на первом курсе рассчитывала тормозной путь локомотива, — поделилась она.

По словам певицы, она ни дня не проработала по профессии, поскольку прошла кастинг в группу «ВИА Гра», став впоследствии знаменитостью, сообщает сайт Пятого канала.

Помимо этого, звезда эстрады рассказала о жизни после отъезда из России. Брежнева заявила, что ей хочется писать о хорошем: о том, что у дочери есть успехи в школе, что артистка гордится своими друзьями, что закончила написание новой композиции.