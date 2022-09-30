Брежнева рассказала, как живет после отъезда из России

Фото: Youtube / FAMETIME TV

Известная украинская поп-исполнительница Вера Брежнева в четверг, 29 сентября, рассказала журналистам о жизни после отъезда из России.

Как пишет портал Teleprogramma.pro, ей хочется писать о хорошем. Она рассказала, что у дочери есть успехи в школе, что гордится своими друзьями, что закончила написание новой композиции, что за два часа «собрали бабушке на ремонт».

При этом по словам украинской артистки, она в настоящее время переживает эмоциональные качели, однако хочет все также надеяться на лучшее.

Накануне депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что россиянам не стоит ходить на концерты тех артистов, которые отрицательно высказываются о внешней политике государства. В частности парламентарий имел ввиду и Веру Брежневу, которую он назвал «политической проституткой».

Продюсер Иосиф Пригожин в свою очередь встал на защиту звезд, которые вернулись в Россию. По его словам, того же певца Валерия Меладзе, да и других представителей шоу-бизнеса, которые вернулись на родину после отъезда на фоне спецоперации на Украине, не нужно прогонять из страны.