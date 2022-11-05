Собянин рассказал о новых функциях платформы «Открытый контроль»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых функциях платформы для предпринимателей и бизнес-сообщества «Открытый контроль».

— Теперь на платформе можно записаться на очную или онлайн-консультацию в контрольно-надзорные органы Москвы. Специалисты дадут ответы по вопросам недвижимости, социальной защиты, строительства и эксплуатации техники, — отметил глава города.

Он также добавил, что сервис «Онлайн-калькулятор оценки вероятности нарушений» поможет узнать о соблюдении необходимых требований к использованию участков земли и объектов нежилого фонда для своевременного выявления и устранения потенциальных нарушений.

Благодаря данной платформе у каждого предпринимателя появилась возможность найти требования к организации работы, а также быстро решить вопросы, связанные с проверками бизнеса, написал Собянин в Telegram-канале.

За последние десять лет Москва стала одним из локомотивов внедрения инноваций. В кратчайшие сроки в столице организовали уникальные условия как для разработчиков передовых решений, так и для потребителей — органов власти, заказчиков и простых горожан. Какие инновационные проекты реализуются в городе — в материале «Вечерней Москвы».