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Собянин рассказал о новых функциях платформы «Открытый контроль»

Евгений Жуков
Город
Собянин рассказал о новых функциях платформы «Открытый контроль»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых функциях платформы для предпринимателей и бизнес-сообщества «Открытый контроль».

— Теперь на платформе можно записаться на очную или онлайн-консультацию в контрольно-надзорные органы Москвы. Специалисты дадут ответы по вопросам недвижимости, социальной защиты, строительства и эксплуатации техники, — отметил глава города.

Он также добавил, что сервис «Онлайн-калькулятор оценки вероятности нарушений» поможет узнать о соблюдении необходимых требований к использованию участков земли и объектов нежилого фонда для своевременного выявления и устранения потенциальных нарушений.

Благодаря данной платформе у каждого предпринимателя появилась возможность найти требования к организации работы, а также быстро решить вопросы, связанные с проверками бизнеса, написал Собянин в Telegram-канале.

За последние десять лет Москва стала одним из локомотивов внедрения инноваций. В кратчайшие сроки в столице организовали уникальные условия как для разработчиков передовых решений, так и для потребителей — органов власти, заказчиков и простых горожан. Какие инновационные проекты реализуются в городе — в материале «Вечерней Москвы».

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