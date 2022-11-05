Автомобиль наехал на пешехода в районе Большой Серпуховской улицы

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Россия, Москва, Большая Серпуховская улица Карта всех событий

Наезд на пешехода произошел на Большой Серпуховской улице перед пересечением с Садовым кольцом. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Движение осуществляется по одной полосе. Просим выбирать альтернативные маршруты, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб столицы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

5 ноября на Сретенском бульваре перед пересечением с улицей Мясницкой столкнулись три автомобиля. На месте происшествия работали оперативные службы города.

Также сообщалось о столкновении шести автомобилей на Щелковском шоссе в сторону области. Авария произошла 4 ноября в районе дома № 54.