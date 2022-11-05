Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Автомобиль наехал на пешехода в районе Большой Серпуховской улицы

Евгений Жуков
Происшествия
Автомобиль наехал на пешехода в районе Большой Серпуховской улицы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Серпуховская улица Карта всех событий

Наезд на пешехода произошел на Большой Серпуховской улице перед пересечением с Садовым кольцом. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Движение осуществляется по одной полосе. Просим выбирать альтернативные маршруты, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб столицы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

5 ноября на Сретенском бульваре перед пересечением с улицей Мясницкой столкнулись три автомобиля. На месте происшествия работали оперативные службы города.

Также сообщалось о столкновении шести автомобилей на Щелковском шоссе в сторону области. Авария произошла 4 ноября в районе дома № 54.

Москва ДТП Район Замоскворечье
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте