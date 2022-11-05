Стали известны благоприятные даты для засолки капусты в ноябре 2022 года

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Лунный календарь является помощником для улучшения результата во многих повседневных делах, в том числе и для засолки капусты.

Стали известны дни с наиболее подходящей энергетикой в ноябре 2022 года, когда можно заниматься готовкой квашеной капусты, согласно лунному календарю.

Так, этим лучше всего заняться 7, с 9 по 11, 15, 16, 23, а также с 25 по 30-е число месяца. При этом оптимальный период для заготовки квашеной капусты — растущая луна, начиная с четвертого дня.

На пятые сутки от новолуния можно приступать к квашению. В полнолуние, новолуние и на убывающую луну лучше не заниматься заготовками и отложить это мероприятие, передает rsute.

Сезон выращивания капусты подходит к концу. Однако есть способ запастись этим полезным овощем, чтобы наслаждаться им всю зиму.

Для этого следует заняться заготовками. «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара простой, но необычный рецепт квашеной капусты.

По словам бывшего шеф-повара при президенте РФ, доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова, члена московской ассоциации кулинаров Алексея Воронецкого, для квашения наиболее подходят среднеспелые и среднепоздние и поздние сорта капусты.