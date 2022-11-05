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ФК «Зенит» проиграл первый домашний матч в 2022 году

Василий Плиткин
Спорт
ФК «Зенит» проиграл первый домашний матч в 2022 году
Фото: VK / ФК «Зенит»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» проиграл грозненскому «Ахмату» в рамках 16-го тура РПЛ. Встреча на «Газпром Арене» завершилась со счетом 1:2.

До этого сине-бело-голубые выиграли все 18 домашних игр, включая товарищеские. Единственный гол в составе хозяев забил Андрей Мостовой на 10-й минуте. Гости ответили мячами Евгения Харина (1-я) и Мохамеда Конате (8-я).

«Зенит» с 39 очками лидирует в чемпионате России. «Ахмат» с 26 баллами поднялся на пятое месте в турнирной таблице.

Последний раз подопечные тренера Сергея Семака уступали на своем поле 17 февраля. Тогда «Зенит» проиграл «Бетису» в матче 1/16 финала Лиги Европы.

29 октября московский ЦСКА обыграл столичный «Локомотив» в матче 15-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Мячи забили армейцы Хесус Медина и Егор Ушаков. Однако последний гол отменили из-за фиксирования фола в атаке с его стороны, нападающий получил первую желтую карточку. На пятой добавленной ко второму тайму минуте он снова получил желтую карточку и был удален с поля.

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