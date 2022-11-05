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Пешеход погиб в результате ДТП на Большой Серпуховской улице

Евгений Жуков
Происшествия
Пешеход погиб в результате ДТП на Большой Серпуховской улице
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Большая Серпуховская улица Карта всех событий

В районе Большой Серпуховской улицы водитель автомобиля BMW совершил наезд на пешехода, в результате чего тот скончался на месте. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в субботу, 5 ноября.

Сотрудники прокуратуры ЦАО контролируют установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту происшествия.

По предварительным данным, пешеход пытался перебежать проезжую часть на запрещенный сигнал светофора, передает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на Большой Серпуховской улице перед пересечением с Садовым кольцом.

В конце октября на улице Богданова в Москве 37-летний водитель машины «Ауди A6» сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм 42-летняя женщина и ее пятилетний сын скончались на месте.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии опьянения. Мужчина от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

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