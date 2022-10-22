Пьяный водитель насмерть сбил женщину с ребенком на западе Москвы

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Россия, Москва, улица Богданова, 21 Карта всех событий

На западе столицы, на улице Богданова, 37-летний водитель машины «Ауди A6» сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм 42-летняя женщина и ее пятилетний сын скончались на месте. Об этом в субботу, 22 октября, сообщила прокуратура Москвы.

По предварительным данным, водитель находится в состоянии опьянения. Мужчина от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов в настоящее время находится на месте аварии и координирует работу правоохранительных органов, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура Москвы контролирует ход процессуальной проверки, принятие процессуального решения по данному факту и привлечение виновного к ответственности.

Материал процессуальной проверки передан для принятия решения в территориальный орган Следственного комитета. При его получении будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. После этого следователи приступят к выполнению необходимых мероприятий, направленных на установление полной картины случившегося.

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Ранее сообщалось, что два автомобиля столкнулись в районе дома № 21 на улице Богданова. В результате происшествия погибли два пешехода.

До этого стало известно, что на внешней стороне Третьего транспортного кольца по Звенигородскому шоссе загорелся автомобиль.