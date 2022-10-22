Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пьяный водитель насмерть сбил женщину с ребенком на западе Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Пьяный водитель насмерть сбил женщину с ребенком на западе Москвы
Фото: Telegram-канал Прокуратуры Москвы
Россия, Москва, улица Богданова, 21 Карта всех событий

На западе столицы, на улице Богданова, 37-летний водитель машины «Ауди A6» сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм 42-летняя женщина и ее пятилетний сын скончались на месте. Об этом в субботу, 22 октября, сообщила прокуратура Москвы.

По предварительным данным, водитель находится в состоянии опьянения. Мужчина от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов в настоящее время находится на месте аварии и координирует работу правоохранительных органов, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура Москвы контролирует ход процессуальной проверки, принятие процессуального решения по данному факту и привлечение виновного к ответственности.

Материал процессуальной проверки передан для принятия решения в территориальный орган Следственного комитета. При его получении будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. После этого следователи приступят к выполнению необходимых мероприятий, направленных на установление полной картины случившегося.

Видео: Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Ранее сообщалось, что два автомобиля столкнулись в районе дома № 21 на улице Богданова. В результате происшествия погибли два пешехода.

До этого стало известно, что на внешней стороне Третьего транспортного кольца по Звенигородскому шоссе загорелся автомобиль.

Смерть ДТП Дети Район Солнцево
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте