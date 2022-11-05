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Вильфанд спрогнозировал «техногенную гололедицу» в Москве 6 ноября

Евгений Жуков

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Вильфанд спрогнозировал «техногенную гололедицу» в Москве 6 ноября
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жители Московского региона могут столкнуться в воскресенье, 6 ноября, с «техногенной гололедицей» на дорогах.

Такой вид гололедицы может образоваться в том случае, когда осадки тают под теплом выхлопных труб, а затем замерзают при уменьшении автомобильного потока.

— Например, выпало 0,1 миллиметра снежка. Это пустяки, но оживленная трасса прогревается за счет выхлопных труб автомобилей, и он подтаивает, а затем интенсивность потока машин становится меньше, он опять подмерзает, — объяснил синоптик.

При этом Вильфанд подчеркнул, что «настоящая гололедица» может появиться из-за погодных условий в понедельник, 7 ноября, так как в этот день ожидаются осадки, ветер и нулевая температура, передает ТАСС.

До этого Вильфанд рассказал, что устойчивый снежный покров в Московском регионе можно ожидать в первых числах декабря. По словам метеоролога, 6 ноября во второй половине дня ожидаются осадки и небольшое повышение температуры воздуха.

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