ЦПВС: Террористы готовят антироссийскую провокацию в сирийском Идлибе

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Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* рассчитывают атаковать в сирийском Идлибе районы, в которых находятся лагеря беженцев, чтобы обвинить в этом Россию, сообщил в субботу, 5 ноября, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в стране генерал-майор Олег Егоров.

Провокация, по предварительным данным, будет проводиться совместно с псевдогуманитарной организацией «Белые каски». Радикалы рассчитывают провести постановочные съемки последствий инсценированных ударов в районах размещения беженцев в городах Кафер-Джалес и Кафер-Диан, сообщили в ЦПВС.

Российский генерал также уточнил, что в нанесении ударов по мирному населению и гуманитарным объектам боевики намерены обвинить также и правительственные силы Сирии, пишет РИА Новости.

В начале сентября российские подразделения ВКС ликвидировали главаря террористической группировки «Катиба Таухид»* Сирожиддина Мухтарова в Идлибе. Он был причастен к террористическим атакам на правительственные силы, а также объекты гражданской инфраструктуры Сирии.

* «Катиба ат-Таухид валь-Джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России.

* «Джебхат ан-Нусра» («Хайят Тахрир аш-Шам») — террористическая организация, запрещенная на территории России.