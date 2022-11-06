Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ЦПВС: Террористы готовят антироссийскую провокацию в сирийском Идлибе

Егор Провоторов
В мире
ЦПВС: Террористы готовят антироссийскую провокацию в сирийском Идлибе
Фото: Unsplash

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* рассчитывают атаковать в сирийском Идлибе районы, в которых находятся лагеря беженцев, чтобы обвинить в этом Россию, сообщил в субботу, 5 ноября, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в стране генерал-майор Олег Егоров.

Провокация, по предварительным данным, будет проводиться совместно с псевдогуманитарной организацией «Белые каски». Радикалы рассчитывают провести постановочные съемки последствий инсценированных ударов в районах размещения беженцев в городах Кафер-Джалес и Кафер-Диан, сообщили в ЦПВС.

Российский генерал также уточнил, что в нанесении ударов по мирному населению и гуманитарным объектам боевики намерены обвинить также и правительственные силы Сирии, пишет РИА Новости.

В начале сентября российские подразделения ВКС ликвидировали главаря террористической группировки «Катиба Таухид»* Сирожиддина Мухтарова в Идлибе. Он был причастен к террористическим атакам на правительственные силы, а также объекты гражданской инфраструктуры Сирии.

* «Катиба ат-Таухид валь-Джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России.

* «Джебхат ан-Нусра» («Хайят Тахрир аш-Шам») — террористическая организация, запрещенная на территории России.

Сирия провокация Терроризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте