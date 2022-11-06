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Илон Маск решил кардинально поменять концепцию Twitter

Егор Провоторов
В мире
Илон Маск решил кардинально поменять концепцию Twitter
Фото: jurvetson / CC BY 2.0

Американская компания Twitter планирует в скором времени добавить в свою одноименную социальную сеть возможность для пользователей публиковать длинные посты, заявил новый глава компании, американский бизнесмен Илон Маск.

— Twitter вскоре добавит возможность прикреплять к твитам длинные тексты, положив конец абсурдной практике скриншотов из блокнота, — подчеркнул предприниматель на своей странице в социальной сети.

Илон Маск также добавил, что за этим действием последует монетизация для создателей любого вида контента. В настоящее время сообщения пользователей Twitter ограничены 280 символами. По этой причине многим из них приходится прикреплять к своим постам скрины экрана с большим объемом текстовой информации.

В конце прошлого месяца Илон Маск окончательно закрыл сделку по покупке социальной сети. Предприниматель обещал либерализовать редполитику соцсети, которую много критиковали за жесткую цензуру, а также создать совет по модерации контента, а пока он не заработает — не принимать серьезных решений о восстановлении заблокированных аккаунтов.

Накануне специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин рассказал «Вечерней Москве», изменится ли политика социальной сети по отношению к России после ее приобретения американским предпринимателем.

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