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Движение транспорта в центре Москвы после ДТП с пешеходом восстановили

Георгий Соланович
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Движение транспорта в центре Москвы после ДТП с пешеходом восстановили
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Садовая-Самотёчная улица, 3 Карта всех событий

Движение транспорта на Садовой-Самотечной улице в центре Москвы восстановили после ДТП с пешеходом, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в воскресенье, 6 ноября.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

ДТП, о котором идет речь, произошло утром в воскресенье. Автомобиль наехал на пешехода около дома № 3 на Садовой-Самотечной улице. Движение транспорта после инцидента осуществляется по двум полосам из пяти.

Позже стало известно, что пешеход, пострадавший в ДТП, умер. В МВД по столице уточнили, что он переходил дорогу в неположенном месте.

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