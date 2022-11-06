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Пострадавший в ДТП в центре Москвы пешеход скончался

Георгий Соланович
Происшествия
Пострадавший в ДТП в центре Москвы пешеход скончался
Фото: depositphotos
Россия, Москва, Садовая-Самотёчная улица, 3 Карта всех событий

Пешеход, пострадавший в ДТП на Садовой-Самотечной улице в центре Москвы, скончался. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по столице в воскресенье, 6 ноября.

В пресс-службе подчеркнули, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

— На улице Садовой-Самотечной в районе дома 3 произошел наезд на пешехода, который скончался от полученных травм. По предварительным данным, он переходил дорогу в неположенном месте, — говорится в сообщении.

В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, передает агентство городских новостей «Москва».

ДТП, о котором идет речь, произошло утром в воскресенье. Автомобиль наехал на пешехода на Садовой-Самотечной улице. Движение транспорта на участке около дома № 3 осуществляется по двум полосам из пяти. Московским водителям порекомендовали выбирать пути объезда.

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