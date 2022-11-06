Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Автомобиль наехал на пешехода в центре Москвы

Георгий Соланович
Происшествия
Автомобиль наехал на пешехода в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Садовая-Самотёчная улица, 3 Карта всех событий

ДТП с участием пешехода произошло на Садовой-Самотечной улице в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в воскресенье, 6 ноября.

— На Садовой-Самотечной улице в районе дома 3 произошел наезд на пешехода. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших в данный момент уточняются. Движение транспорта на участке осуществляется по двум полосам из пяти. В дептрансе рекомендовали столичным водителям выбирать пути объезда.

Другое ДТП в воскресенье произошло в Лефортовском тоннеле. На его внешней стороне столкнулись три автомобиля.

Москва ДТП Пострадавшие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте