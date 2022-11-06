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Ученые нашли способ вылечить аллергию на кошек

Георгий Соланович
Общество
Ученые нашли способ вылечить аллергию на кошек
Фото: Вечерняя Москва

Лечение астмы может помочь в борьбе с аллергией на кошек. К такому выводу пришли ученые, исследование которых было опубликовано на портале Science News.

Специалисты попытались избавить пациентов от аллергии на домашних животных с помощью вакцинации и лечения астмы. В исследовании принял участие 121 человек, после года комбинированного лечения симптомы аллергии у участников эксперимента практически полностью исчезли.

До этого сообщалось, что продажи средств от аллергии в годовом выражении увеличились в два раза. Чаще всего лекарства этой категории приобретают жители Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Твери. Россияне борются с аллергией при помощи таблеток и назальных капель.

При этом отказ от антигистаминных препаратов в период обострения аллергической реакции может привести к тяжелым последствиям. Проявляться они могут дерматологическими проблемами, аллергическими конъюнктивитами и ринитами. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач — иммунолог-дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

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