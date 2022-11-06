СМИ: Дзюба разорвал контракт с турецкой «Аданой Демирспор»

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Российский футболист Артем Дзюба разорвал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Об этом сообщил журналист Иван Карпов в воскресенье, 6 ноября.

— Средиземноморский Карп докладывает: Дзюба расторг контракт с Аданой! — написал журналист в Telegram.

На данный момент нет никакой официальной информации о расторжении контракта футболиста с клубом. Пресс-служба «Аданы» также не сообщала каких-либо новостей по этому поводу.

22 мая стало известно, что Дзюба объявил об уходе из состава петербургского «Зенита». В своем видеосообщении он предстал в образе героя комиксов Дэдпула. Нападающий поблагодарил своих фанатов, товарищей по клубу и руководство за годы игры в «Зените».

Российский футболист подписал контракт с «Аданой» 18 августа. Соглашение было подписано по схеме «1 + 1». Это значит, что футболист сыграет за турецкий клуб один сезон, но по его окончании есть вероятность, что договор продлят еще на один год.