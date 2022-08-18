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Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор»

Александр Афонин
Спорт
Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор»
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Нападающий Артем Дзюба подписал контракт с турецким футбольным клубом «Адана Демирспор». Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в пресс-службе команды.

Уточняется, что соглашение было подписано по схеме «1+1». Это значит, что футболист сыграет за турецкий клуб один сезон, но по его окончании есть вероятность, что договор продлят еще на один год.

Команда «Адана Демирспор» в минувшем сезоне заняла девятое место в чемпионате Турции. В текущем сезоне клуб после двух туров идет на первом месте в турнирной таблице, передает РИА Новости.

22 мая стало известно, что Дзюба объявил об уходе из состава петербургского «Зенита». В своем видеосообщении он предстал в образе героя комиксов Дэдпула. Нападающий поблагодарил своих фанатов, товарищей по клубу и руководство за годы игры в «Зените».

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал решение Дзюбы. По его мнению, несмотря на значимость нападающего для «Зенита», ему так или иначе найдут достойную замену.

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