«Незаменимых не бывает»: Мостовой высказался об уходе Дзюбы из «Зенита»

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба объявил о своем уходе из команды. В беседе с «Вечерней Москвой» решение игрока прокомментировал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

— В последние годы его роль в клубе была высока, — говорит собеседник «ВМ». — Дзюба — нападающий, который делал результат команды. Мы же помним, когда «Зениту» чего-то не хватало (в ходе матча — прим. «ВМ»), они просто забрасывали мяч вперед к Дзюбе. А он там поборется, выиграет, скинет, отдаст или забьет.

По мнению Мостового, несмотря на значимость Дзюбы для «Зенита», ему так или иначе найдут достойную замену.

— Незаменимых футболистов не бывает. «Зенит» тем и отличается от других российских клубов, что в любой момент может приобрести кого угодно, — отметил собеседник. — По крайней мере так было раньше: то одного купят, то второго, а потом через полгода уже забывают, что такой-то футболист был в составе. Здесь, думаю, также произойдет.

Как полагает Мостовой, речь идет именно об уходе футболиста из «Зенита» — завершать карьеру он пока не планирует. Вероятно, у Дзюбы уже есть конкретное предложение от другого клуба.

— Наверняка он где-то продолжит карьеру — в России или за границей. В нашем чемпионате можно играть до 40 лет спокойно, — заключил собеседник «ВМ».

Артем Дзюба сообщил об уходе из «Зенита» утром 22 мая. Футболисту 33 года, в «Зенит» он перешел из московского «Спартака» в 2015 году. В составе питерской команды Дзюба четырежды становился чемпионом России, а также дважды выигрывал кубок страны.