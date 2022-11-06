Цены на комплектующие для ПК за четыре месяца упали до минимума

Фото: Pexels

Стоимость комплектующих для персональных компьютеров (ПК) в России достигла минимальных показателей за последние четыре месяца, следует из данных маркетплейса Ozon.

В среднем стоимость готового ПК в стране снизилась на треть. Особенно в цене упали видеокарты: Nvidia GeForce RTX 4000 сейчас в два раза дешевле, чем представленная в апреле этого года ее предшественница.

При этом, отмечает газета «Известия», спрос на комплектующие ПК по сравнению с началом года вырос более чем в два раза.

Эксперты связывают улучшение ситуации на российском рынке со стабилизацией курса валют и с изменением технологии майнинга криптовалюты Ethereum, которая требует больших вычислительных мощностей, в результате чего на вторичном рынке появилось огромное количество видеокарт прошлых поколений.

В начале года эксперты действительно прогнозировали резкое подорожание комплектующих для персональных компьютеров. Так, поставщик микросхем TSMC в начале этого года повысил стоимость своих услуг на 10–20 процентов, из-за чего уже пострадали такие компании-производители, как AMD, Intel и NVIDIA.