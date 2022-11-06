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Региональный этап соревнований по робототехнике пройдет в Москве

Георгий Соланович
Город
Региональный этап соревнований по робототехнике пройдет в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Региональный чемпионат международных образовательных STEAM-соревнований по робототехнике пройдет в Москве в феврале 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в воскресенье, 6 ноября.

Принять участие в чемпионате могут школьники и студенты из столицы и области в возрасте от 12 до 18 лет. Молодым людям необходимо создать свою команду — в нее может входить от 2 до 15 человек.

— В сезоне-2022/2023 участникам предстоит переосмыслить будущее устойчивой энергетики и представить свои идеи. Чемпионат дает подросткам уникальную возможность спроектировать, собрать, запрограммировать и протестировать уникального робота, — рассказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, участники соревнований получат новые знания в естественных науках, области новых технологий, проектировании, математике и инженерных принципах (STEAM-навыках), а также научатся работать в команде, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что городская команда завоевала 146 медалей на национальном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс» и заняла первое место в командном зачете. Он отметил, что участники соревнований могут получить хорошую возможность трудоустройства.

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