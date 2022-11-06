Появились кадры первых секунд пожара в клубе «Полигон»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Накануне в клубе-кафе «Полигон», расположенном в центре Костромы, произошло сильное возгорание, в результате чего погибло 13 человек. В воскресенье, 6 ноября, в Сети появились кадры первых секунд начала пожара.

На кадрах видно сильное задымление. Посетители клуба выбежали на улицу без верхней одежды и помогали эвакуировать других гостей. Некоторые пытались самостоятельно войти в здание, но сотрудники полиции препятствовали этому.

Кроме того, на видео запечатлели масштабы пожара. Огонь охватил почти всю крышу здания. На место инцидента было вызвано несколько бригад скорой помощи и пожарных.

Инструктор по выживанию и эксперт по безопасности Михаил Макеев рассказал «Вечерней Москве», могло ли стать причиной возгорания в «Полигоне» использование пиротехники и был ли у погибших шанс спастись. Он отметил, что вероятность спасения людей могла быть выше, если бы они заранее выяснили расположение путей эвакуации.

Что произошло в здании клуба и кто может быть наказан за случившееся — в материале «Вечерней Москвы».