Фото: Пресс-служба Совфеда

Немецкому правительству необходимо возобновить торговлю с Россией после окончания специальной военной операции на Украине. Об этом в воскресенье, 6 ноября, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

— Эта Россия — реальность, она наш сосед в Европе, а не за 6000 километров, как для Америки, — сказал он.

Премьер добавил, что политика Берлина по урегулированию энергетического кризиса в стране оказалась неэффективной. Он напомнил, что в странах Евросоюза относительно давно действует ценовой тормоз на газ. В Германии же он вступил в силу только через два месяца, что негативно сказалось на текущей ситуации.

Кроме того, в Германии сужаются рамки дискуссии по конфликту на Украине. Это лишает возможности открыто высказывать свое мнение и обсуждать сложившуюся ситуацию, передает RT.

28 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил мнение, что ФРГ и Россия находятся на стадии противостояния. Однако Берлин благодарен СССР, так как стране удалось мирным способом объединить Германию.